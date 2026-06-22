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Schleppen trotz Hitze
«Der Job muss halt gemacht werden»

Der Job als Zügelhelfer fordert Muskelkraft. Und diese muss Juan Miguel Gallego Queaires (27) auch bei der aktuellen Gluthitze unter Beweis stellen.
Publiziert: vor 29 Minuten
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