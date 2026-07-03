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Regierungsrätin Sibylle Jeker
«So etwas darf nie wieder passieren»

Nachdem der Hof in Ramiswil SO geräumt werden musste und man 120 Hunde einschläferte, kündigte der Kanton eine Untersuchung an. Nun liegen die Ergebnisse vor.
Publiziert: 09:59 Uhr
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