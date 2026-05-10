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Video auf Instagram: Nermin C. steigt in Ferrari
Neues Video gepostet
Auf Instagram protzt Nermin C. mit Luxusboliden
Wenige Wochen nachdem ihn die Schweiz ausgeliefert hat, ist Nermin C. in Bosnien wieder auf freiem Fuss. In den sozialen Medien protzt er bereits wieder mit seinem Luxusleben.
Publiziert: 16:43 Uhr
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