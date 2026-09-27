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Nein zu Neutralitätsinitiative: Lange Gesichter bei Ja-Lager
Nein zur Neutralitätsinitiative
Lange Gesichter bei den Befürwortern
Laut ersten Hochrechnungen wird die Neutralitätsinitiative klar abgelehnt. Die Stimmung im Ja-Lager ist dementsprechend gedämpft.
Publiziert: 12:18 Uhr
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Aktualisiert: 12:20 Uhr
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