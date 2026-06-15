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Nach WM-Aussage
Hans Sigl wird vom Publikum ausgebuht

Am Sonntag war «Bergdoktor»-Star Hans Sigl zu Gast im «ZDF-Fernsehgarten». Als die Sprache auf das Thema Fussball kommt, kippt die Stimmung bei Publikum plötzlich und Sigl erntet Buhrufe.
Publiziert: 11:43 Uhr
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