Nach WM-Aussage Hans Sigl wird vom Publikum ausgebuht

Am Sonntag war «Bergdoktor»-Star Hans Sigl zu Gast im «ZDF-Fernsehgarten». Als die Sprache auf das Thema Fussball kommt, kippt die Stimmung bei Publikum plötzlich und Sigl erntet Buhrufe.