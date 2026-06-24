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Nach Super Bowl
Schon im Februar wurde die beiden zusammen gesichtet

Schon im Februar wurde Orlando Bloom zusammen mit dem Schweizer Model Luisa Laemmel gesichtet. Mittlerweile soll sich die Beziehung bestätigt haben.
Publiziert: vor 8 Minuten
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