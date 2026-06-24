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Bloom und Laemmel schon im Februar zusammen gesichtet
Nach Super Bowl
Schon im Februar wurde die beiden zusammen gesichtet
Schon im Februar wurde Orlando Bloom zusammen mit dem Schweizer Model Luisa Laemmel gesichtet. Mittlerweile soll sich die Beziehung bestätigt haben.
Publiziert: vor 8 Minuten
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