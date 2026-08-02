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Leservideo zeigt
Am Bahnhof St. Gallen regnet es überall rein

Aus allen Ritzen strömt am Samstag Wasser in die Unterführung am Bahnhof St. Gallen. Das zeigt das Video eines Blick-Lesers.
Publiziert: vor 47 Minuten
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