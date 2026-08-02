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St. Gallen: Am Bahnhiof tropft es von der Decke
Leservideo zeigt
Am Bahnhof St. Gallen regnet es überall rein
Aus allen Ritzen strömt am Samstag Wasser in die Unterführung am Bahnhof St. Gallen. Das zeigt das Video eines Blick-Lesers.
Publiziert: vor 47 Minuten
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