Kranführer über Stress «Für die Familie bleibt nur sehr wenig Zeit»

Kranführer Zeqir Binakaj (58) beklagt stellvertretend für viele andere Büezer zunehmenden Stress und Termindruck in der Baubranche. An der Bau-Demo am Samstag fordert er mit Tausenden anderen bessere Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaften verlangen kürzere Arbeitstage.

Publiziert: 10:17 Uhr