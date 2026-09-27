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Klares Nein zeichnet sich ab
Grosser Jubel bei Gegnern der Neutralitätsinitiative

Die Neutralitätsinitiative wird vom Stimmvolk wohl klar abgelehnt. Der Jubel bei den Gegnern ist nach Bekanntwerden der ersten Hochrechnung gross.
Publiziert: 12:40 Uhr
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