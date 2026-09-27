DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Grosser Jubel bei Gegnern der Neutralitätsinitiative
Klares Nein zeichnet sich ab
Grosser Jubel bei Gegnern der Neutralitätsinitiative
Die Neutralitätsinitiative wird vom Stimmvolk wohl klar abgelehnt. Der Jubel bei den Gegnern ist nach Bekanntwerden der ersten Hochrechnung gross.
Publiziert: 12:40 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen