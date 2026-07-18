DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Russland: Ukrainer attackieren Lagerhaus und lösen Brand aus
Gigantische Rauchsäule
Ukrainer attackieren Lagerhaus in Russland
In der Nähe von Moskau steht ein Lagerhaus er Firma Wildberries, eine Art russisches Amazon, in Flammen. Die Ukraine hat das Gebäude mit Drohnen angegriffen.
Publiziert: vor 8 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen