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Gigantische Rauchsäule
Ukrainer attackieren Lagerhaus in Russland

In der Nähe von Moskau steht ein Lagerhaus er Firma Wildberries, eine Art russisches Amazon, in Flammen. Die Ukraine hat das Gebäude mit Drohnen angegriffen.
Publiziert: vor 8 Minuten
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