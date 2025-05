Festnahme in Hamburg Polizei führt Frau nach Messerstecherei ab

In Hamburg kam es am Freitagabend zu einem grösseren Polizeieinsatz am Hauptbahnhof aufgrund eines Messerangriffs. Eine Frau wurde festgenommen. Wie deutsche Medien berichten, seien bis zu 12 Menschen bei dem Angriff verletzt worden.

Publiziert: vor 20 Minuten | Aktualisiert: vor 1 Minute