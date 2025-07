Überschwemmungen in Texas Helikopter rettet zwei Personen vom Dach ihres Hauses

Dramatische Rettungsaktion in Texas: Bei schweren Überschwemmungen mussten sich zwei Bewohner in Kerr County auf ihr Hausdach flüchten. Die US-Küstenwache evakuierte einen Mann per Rettungskorb. Mindestens 82 Menschen kamen ums Leben, etwa 40 werden noch vermisst.

Publiziert: vor 50 Minuten