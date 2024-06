Ekel-Alarm in Bubble-Tea-Geschäft Mitarbeiter wäscht seine Füsse neben Getränkestation

In einem Mixue Bubble Tea-Laden in Peking wäscht sich ein Angestellter die Füsse in der Küche. Nach viral gegangenem Video greift die Polizei ein und verordnet die vorübergehende Schliessung.