Notstand ausgerufen New Yorker U-Bahn nach Regenfällen geflutet

New York versinkt im Chaos: Heftige Regenfälle überfluten U-Bahn-Stationen und Strassen, auch New Jersey ist vom Unwetter betroffen. In einigen Regionen wurde der Notstand ausgerufen.

Publiziert: 13:58 Uhr