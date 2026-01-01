DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Dutzende Tote in Crans-Montana: Hier fährt ein Leichenwagen weg
Dutzende Tote in Crans-Montana
Leichenwagen fährt vor
Bei einem Brand in einer Bar in der Silvesternacht sind Dutzende Personen gestorben. Am Donnerstagnachmittag ist ein Leichenwagen vor dem Unglücksort unterwegs.
Publiziert: vor 39 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Mehr zur Tragödie in Crans-Montana
1:51
«Menschen lebendig verbrannt»
Ersthelfer schildert dramatische Szenen
0:26
Brand in Crans-Montana
Video zeigt, wie Decke Feuer fängt
1:06
Nach der Tragödie
Video zeigt Schäden in der Bar
0:15
Augenzeuge filmt
Video zeigt Inferno in der «Le Constellation»-Bar
2:38
Staatsanwältin Kanton Wallis
«Bis jetzt wurde keines der Opfer identifiziert»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen