DE
FR
Abonnieren

Dutzende Tote in Crans-Montana
Leichenwagen fährt vor

Bei einem Brand in einer Bar in der Silvesternacht sind Dutzende Personen gestorben. Am Donnerstagnachmittag ist ein Leichenwagen vor dem Unglücksort unterwegs.
Publiziert: vor 39 Minuten
Kommentieren
Mehr zur Tragödie in Crans-Montana
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen