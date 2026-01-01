DE
Augenzeuge filmt
Video zeigt Feuer in Club in Crans-Montana VS

Feuertragödie bei einer Silvesterfeier in Crans-Montana VS. Die Polizei bestätigt gegenüber Blick mehrere Tote und Schwerverletzte.
Publiziert: 06:42 Uhr
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
