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«Der haut richtig rein»
Jürgen Drews feiert neuen Song von Tochter Joelina

Joelina Drews zeigt ihrem Vater Jürgen ihre Interpretation von «Durch und Durch». Beim 81-Jährigen kommt er offensichtlich gut an.
Publiziert: vor 19 Minuten
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