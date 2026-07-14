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Jürgen Drews: Tochter Joelina zeigt ihm neuen Song
«Der haut richtig rein»
Jürgen Drews feiert neuen Song von Tochter Joelina
Joelina Drews zeigt ihrem Vater Jürgen ihre Interpretation von «Durch und Durch». Beim 81-Jährigen kommt er offensichtlich gut an.
Publiziert: vor 19 Minuten
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