Das Haus von Rhea Brand (25) und Cyril Kammer (29) wurde geflutet «Wir dachten, unsere Nachbarn sind am Ertrinken»

Zahlreiche Gebäude wurden beim Unwetter am Montagabend in Brienz BE stark beschädigt. Auch das Haus von Rhea Brand (25) und Cyril Kammer (29) ist betroffen. Wie sie die bangen Minuten erlebt haben, erzählt das Paar im Video.