Brienz wird evakuiert Animation zeigt, wie schnell sich die Schutthalde bewegt

Am Dienstagabend informierte die Gemeinde über die Situation am Hang bei Brienz GR. 1,2 Millionen Kubikmeter Fels rutschen schnell in Richtung Dorf. Bis Sonntag müssen alle Bewohner das Dorf verlassen.