Blick-Reporterin auf Petersplatz in Rom «Hier hat es viele Gläubige, die ihrem Papst gedenken»

Papst Franziskus sprach am Ostersonntag auf dem Petersplatz in Rom noch zu den Menschen und spendete den Ostersegen «Urbi et Orbi». Am Montagmorgen schlief er friedlich ein. Blick-Reporterin Helena Graf ist live vor Ort und spricht mit den trauernden Menschen.

Publiziert: 16:33 Uhr | Aktualisiert: vor 48 Minuten