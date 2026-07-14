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Aarberg: Diebe schlagen Tür und Fenster ein
Anwohner filmt alles mit
Hier schlagen die Diebe die Tür ein
Ein Anwohner filmt einen Einbruch in Aarberg BE. Auf dem Video ist zu sehen, wie mehrere Personen mit roher Gewalt ein Schaufenster und eine Tür einschlagen.
Publiziert: vor 49 Minuten
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