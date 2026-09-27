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Alt Nationalrat Wobmann zum Abstimmungskampf
Alt Nationalrat Wobmann
«Der Abstimmungskampf war schwierig»
Bei der Neutralitätsinitiative wird ein klares Nein erwartet. Blick sprach am Morgen des Abstimmungssonntags mit alt Nationalrat Walter Wobmann.
Publiziert: vor 20 Minuten
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