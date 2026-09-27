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Alt Nationalrat Wobmann
«Der Abstimmungskampf war schwierig»

Bei der Neutralitätsinitiative wird ein klares Nein erwartet. Blick sprach am Morgen des Abstimmungssonntags mit alt Nationalrat Walter Wobmann.
Publiziert: vor 20 Minuten
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