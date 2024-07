Alec Baldwin drohen bis zu 18 Monate Haft Hier verlässt der Schauspieler das Gericht

Der Gerichtsprozess gegen Alec Baldwin hat am Mittwoch in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico begonnen. Wegen tödlichem Schuss auf Kamerafrau Halyna Hutchins am Set von «Rust» drohen dem Schauspieler bis zu 18 Monate Haft.