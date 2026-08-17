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Versteigerung bei Sotheby's: Ferrari für 40 Mio. verkauft
Zum ersten, zum zweiten...
Hier wird der Ferrari Luce ersteigert
Bei einer Versteigerung des Auktionshauses Sotheby's wird der Elektro-Ferrari Luce für unglaubliche 40 Millionen US-Dollar verkauft.
Publiziert: vor 31 Minuten
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