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Zum ersten, zum zweiten...
Hier wird der Ferrari Luce ersteigert

Bei einer Versteigerung des Auktionshauses Sotheby's wird der Elektro-Ferrari Luce für unglaubliche 40 Millionen US-Dollar verkauft.
Publiziert: vor 31 Minuten
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