Zügelfirma schickt horrende Rechnung «Ich wurde grauenhaft über den Tisch gezogen»

Als Hans-Dieter Schroedter (90) innerhalb des Tessins zügelt, gerät er an die falsche Firma. Mit einer fairen Offerte fängt es an – und endet in einer horrenden Forderung. Blick erzählt er seine Geschichte und wie er sich gegen die Firma wehren will.