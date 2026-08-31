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Zeki und seine Yulia
Das Power-Couple wird heiraten

Ein Kind haben sie bereits, das zweite ist unterwegs – und jetzt wird geheiratet. In einem emotionalen Video kündigen Zeki und Yulia ihre Hochzeit an.
Publiziert: vor 45 Minuten
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