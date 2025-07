Zeichen für Umweltschutz König Charles III. sammelt Müll am Strand

König Charles III. engagiert sich für die Umwelt. Das zeigt sich, als er gemeinsam mit der Umweltgruppe Deal With It an der Südküste Englands Müll sammelt. Der König beugt sich immer wieder, um Flaschen und Netze aufzusammeln.

Publiziert: 10:53 Uhr