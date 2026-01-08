DE
Weil sie nicht per App bezahlen kann
Frau attackiert Polizisten mit Hackmesser

Weil eine Frau ihre Nudeln nicht per App bezahlen kann, rastet sie in einem Hongkonger Restaurant komplett aus. Sie stürmt in die Küche und greift zum Hackmesser.
Publiziert: 18:45 Uhr
