Video zeigt Unglücksort
Militärmaschine mit Geld an Bord in El Alto abgestürzt

Eine Militärmaschine kam bei der Landung von der Piste ab und zerstörte zahlreiche Fahrzeuge. Die Maschine transportierte Bargeld, was eine grosse Menschenmenge anlockte.
Publiziert: 07:45 Uhr
