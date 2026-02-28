DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Militärflugzeug in Bolivien abgestürzt
Video zeigt Unglücksort
Militärmaschine mit Geld an Bord in El Alto abgestürzt
Eine Militärmaschine kam bei der Landung von der Piste ab und zerstörte zahlreiche Fahrzeuge. Die Maschine transportierte Bargeld, was eine grosse Menschenmenge anlockte.
Publiziert: 07:45 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
News Ausland
0:40
Video zeigt Unglücksort
Militärmaschine mit Geld an Bord in El Alto abgestürzt
0:53
Wie aus dem Nichts
Riesen-Krater verschluckt Autos in US-Stadt
1:18
In der Villa herrscht Chaos
Hier erlebte Drogenboss «El Mencho» seine letzten Stunden
1:07
Ilhan Omar attackiert Trump
«Sie sind ein Lügner»
0:35
Wegen Plakat
Al Green wird aus dem Saal geschmissen
0:55
Videos zeigen Chaos-Szenen
Touristen am Flughafen von Guadalajara fliehen
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen