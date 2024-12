Wegen Assad-Sturz Chaos am Flughafen in Damaskus

In Syrien haben Dschihadisten offenbar die Hauptstadt Damaskus erobert, Machthaber Assad ist ins Exil geflohen. Videos auf X zeigen panische Menschen am Flughafen in Damaskus. Die gestürzte Regierung zeigt sich für die Machtübergabe bereit.