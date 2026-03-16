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Video von Aufräumarbeiten
Hier wird der Lastwagen wieder aufgestellt

Achtung Autofahrer: Die Autobahn A11 in Richtung Bülach war am Montag zeitweise gesperrt. Ein Lastwagen war umgekippt, Erde lag auf der Fahrbahn.
Publiziert: 18:30 Uhr
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