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Verlassene Attraktion in Japan
Dieser Mount Rushmore wird nie besucht

Geisterhafte Kulisse in Japan: Einst wurden Millionen Franken investiert, nun steht ein Freizeitpark im Wildwest-Stil steht seit fast 20 Jahren still.
Publiziert: 20:20 Uhr
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