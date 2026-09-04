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Verkehrskollaps in Chicago
Klappbrücke schliesst nicht mehr

In Chicago herrschen knapp 40 Grad – zu viel für die DuSable-Lake-Shore-Brücke. Sie lässt sich wegen der Hitze nicht mehr schliessen. Die Feuerwehr muss ausrücken, um das Problem zu lösen.
Publiziert: 17:41 Uhr
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