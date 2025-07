Ungewöhnlicher Anblick Leser beobachtet Roboter-Hund in Schaffhausen

Am Donnerstagmittag kommt es in der Nähe vom Bahnhof Schaffhausen zu einer ungewöhnlichen Szene. Ein Leser filmt einen Roboter-Hund, der sich an der Leine seiner Besitzerin fortbewegt.

Publiziert: 15:47 Uhr