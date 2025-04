Und geht in Flammen auf Flieger stürzt über Häuserpark ab

Auf der Isle of Wight in Grossbritannien streifte ein Leichtflugzeug ein Dach und stürzte mitten in einem Häuser-Ferienpark ab, wo es in Flammen aufging. Pilot und Passagier sind nur leicht verletzt.

Publiziert: vor 53 Minuten