Überschwemmungen in Polen Helikopterflug über das Katastrophengebiet

Die Überschwemmungen haben dazu geführt, dass die Bewohner in einigen Regionen in ihren Häusern festsitzen. Infolgedessen sind auch Militärhubschrauber an der Rettungsaktion beteiligt. Die Besatzungen holen die Bewohner aus den überfluteten Gebieten ab.