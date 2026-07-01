DE
FR
Abonnieren

Über dem Bodensee
Leservideo zeigt die gewaltige Wasserhose

Mehrere Leserreporter berichten von einer riesigen Wasserhose über dem Bodensee.
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen