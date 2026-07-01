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Bodensee: Gewaltige Wasserhose über dem Wasser
Über dem Bodensee
Leservideo zeigt die gewaltige Wasserhose
Mehrere Leserreporter berichten von einer riesigen Wasserhose über dem Bodensee.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Aktualisiert: vor 18 Minuten
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