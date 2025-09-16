DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
Über 7000 Zimmer: Das sind die grössten Hotels der Welt
Über 7000 Zimmer
Das sind die grössten Hotels der Welt
Das Stern-Magazin hat ein Ranking über die grössten Hotels der Welt veröffentlicht – gemessen an der Anzahl Zimmer. Die Liste führt ein Hotel in Malaysia an.
Publiziert: vor 10 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
News Ausland
1:05
Übler Crash in New York
Rentner fliegt über vier Fahrbahnen
0:43
Missglückter Einstand
Ministerin fällt in Ohnmacht
0:28
Lissabon unter Schock
Video zeigt chaotische Szenen nach der Entgleisung
1:01
Spektakuläre Bruchlandung
Pilot überlebt nur dank kleiner Luftblase
1:17
Wegen missachteter Warnung
Touristen prügeln auf Rettungsschwimmer ein
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen