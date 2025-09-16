DE
FR
Abonnieren

Über 7000 Zimmer
Das sind die grössten Hotels der Welt

Das Stern-Magazin hat ein Ranking über die grössten Hotels der Welt veröffentlicht – gemessen an der Anzahl Zimmer. Die Liste führt ein Hotel in Malaysia an.
Publiziert: vor 10 Minuten
Teilen
Kommentieren
News Ausland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen