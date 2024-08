Ü70, mit Zigarre und im Campingstuhl Sind diese Beiden die coolsten Besucher der Street Parade?

Sie sind bereits zum 20. Mal an der Street Parade und finden die Outfits seien «weniger spektakulär» als auch schon. Matthias und Evelin sind beide über 70 Jahre alt, doch in Sachen Coolness stehen sie den jüngeren Besuchern in nichts nach.