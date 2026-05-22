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Washington: Trump verpasst wohl Hochzeit von Sohn
Trump zu Hochzeit von Sohn
«Eine Sache, bei der ich nicht gewinnen kann»
Donald Trump Jr. heiratet dieses Wochenende. Der US-Präsident wird die Hochzeit seines eigenen Sohnes wohl verpassen – da er sich mit dem Iran auseinandersetzen müsse.
Publiziert: 06:29 Uhr
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