Tragische Aufnahmen zeigen Orca bewegt sich wegen Mini-Pool 24 Stunden nicht

Der in Gefangenschaft lebende Orca Kshamenk verbringt 32 Jahre isoliert in einem kleinen Betonbecken im Mundo Marino Aquarium. Tierschutzorganisationen kämpfen für seine Freilassung und Umsiedlung in eine offene Auffangstation.