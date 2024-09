Titanic-Moment in Alaska Kreuzfahrtschiff kollidiert mit Eisbrocken

Auf einer Kreuzfahrt durch einen Fjord in Alaska stockt den Passagieren Anfang September beinahe der Atem. Sie steuern geradewegs auf ein Eisstück zu. Die Szene weckt Erinnerungen an die 1912 gesunkene Titanic. Das Stück Eis war jedoch bei weitem nicht so gross.