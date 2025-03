Sven Epiney über Zoë Mës Song «Man braucht immer ein bisschen Glück und Momentum»

Die Fribourger Sängerin Zoë Më wird die Schweiz 2025 beim Eurovision Song Contest in Basel vertreten. In einem Interview mit ESC-Moderator Sven Epiney spricht er über ihre Chancen mit dem Song «Voyage» und was das europäische Publikum erwarten könnte.

Publiziert: vor 16 Minuten