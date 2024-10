Strasse gleicht einem Trümmerfeld Flugzeug kracht bei Notlandung in Auto

Statt auf einem kleinen Flughafen ganz in der Nähe landet ein Kleinflugzeug auf einer Strasse in einem Vorort der US-Stadt Louisville. Dabei trifft die Piper PA-28 ein Auto, in welchem zwei Menschen sitzen. Drei Personen müssen ins Spital.