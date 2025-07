Spektakulärer Überlebenskampf Rochen schlägt Hammerhai ein Schnippchen

Brody Sutton wird Zeuge einer spektakulären Jagd – ein Rochen flüchtet vor einem Hammerhai und springt dabei in die Luft. Die Szene ereignet sich in Kap-York, einer Halbinsel in Australien.

Publiziert: vor 36 Minuten | Aktualisiert: vor 32 Minuten