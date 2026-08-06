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Skibetrieb-Ende in Braunwald
Das Gewerbe schlägt Alarm

Die Einstellung des Skibetriebs in Braunwald trifft viele im Dorf hart. Besonders auch finanziell betroffen davon ist das Gewerbe. Und dieses ärgert sich gewaltig.
Publiziert: 06:22 Uhr
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