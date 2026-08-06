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Aus für Skibetrieb: Gewerbe in Braunwald schlägt Alarm
Skibetrieb-Ende in Braunwald
Das Gewerbe schlägt Alarm
Die Einstellung des Skibetriebs in Braunwald trifft viele im Dorf hart. Besonders auch finanziell betroffen davon ist das Gewerbe. Und dieses ärgert sich gewaltig.
Publiziert: 06:22 Uhr
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Pascal Scheiber
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