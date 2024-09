Skandal an chinesischer Schule Junge fällt in Ohnmacht und niemand hilft

Diese Aufnahme wurde am 2. September 2024 an der Xuhui Middle School in Shanghai gemacht. Ein Sechstklässler fällt in Ohnmacht und es dauert fast eine Minute, bis ein Lehrer nach ihm sieht. Der Vorfall wird jetzt untersucht, nachdem dieses Video veröffentlicht wurde.