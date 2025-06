Senkrecht in die Tiefe Eine Achterbahn für richtige Adrenalin-Junkies

Siren's Curse heisst die neuste Attraktion des Cedar-Point-Parks in Ohio, USA. Die Achterbahn dreht sich in einem 90-Grad-Winkel, bevor sie dann 50 Meter in die Tiefe schiesst. Ein wahrer Traum für Adrenalin-Junkies.

Publiziert: vor 50 Minuten | Aktualisiert: vor 15 Minuten