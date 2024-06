Seltener Auftritt mit Sohn René-Charles Angélil in NYC Céline Dion erscheint zur Premiere ihres Dok-Films

Céline Dion leidet an einer seltenen Autoimmunkrankheit. Das Stiff-Person-Syndrom führt zu Muskelkrämpfen im ganzen Körper. Am Montagabend erscheint sie zur Premiere ihrer Dokumentation «I Am: Céline Dion» in New York City. Mit dabei ist ihr 23-jähriger Sohn René.