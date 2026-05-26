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Belgien: Zug kollidiert mit Schulbus – mehrere Tote
Schwerer Unfall
Video zeigt Einsatz der Rettungskräfte
In Belgien ereignete sich an einem Bahnübergang ein schwerer Unfall. Ein Schulbus kollidierte mit einem Zug. Es wird von mehreren Todesopfern berichtet.
Publiziert: vor 34 Minuten
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