DE
FR
Abonnieren

Schwerer Unfall
Video zeigt Einsatz der Rettungskräfte

In Belgien ereignete sich an einem Bahnübergang ein schwerer Unfall. Ein Schulbus kollidierte mit einem Zug. Es wird von mehreren Todesopfern berichtet.
Publiziert: vor 34 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen